BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 101,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
81,60 EUR -8,10 EUR -9,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 101,04 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 99,60 USD. Bei 101,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 89.394 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 29,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

