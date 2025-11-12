BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochabend gesucht

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 112,59 USD.

Die Aktie notierte um 20:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 112,59 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 113,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.526 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,90 USD erwirtschaftet worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,671 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

