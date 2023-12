BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag schwächer

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 100,36 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,1 Prozent auf 100,36 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 224 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2022 auf bis zu 188,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 88,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 12,32 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

