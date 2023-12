BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 97,23 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 16:06 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 97,23 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,81 USD ab. Bei 100,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 161.841 Stück.

Am 16.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 94,38 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 88,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,29 USD aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,13 Prozent zurück. Hier wurden 895,30 EUR gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,20 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

