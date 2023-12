BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,26 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 93,26 EUR abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,04 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.488 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 177,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,81 Prozent. Bei einem Wert von 83,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie mit Plus: Weitere Impfschadenklage gerichtlich abgewiesen

NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller

BioNTech-Aktie beendet NASDAQ-Handel schwächer: JPMorgan stuft BioNTech ab