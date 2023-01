BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Freitagmittag fester

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 139,35 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,45 EUR aus. Bei 138,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.178 Stück gehandelt.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 193,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 27,95 Prozent zulegen. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 25,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,35 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

BioNTech-Aktie schwach, CureVac-Aktie stabil: Streit zwischen CureVac und BioNTech geht weiter

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie verbucht Gewinne: BioNTech mit größter Übernahme in seiner Firmengeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com