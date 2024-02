BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 86,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 86,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 87,40 EUR. Bei 87,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 12.819 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2023 auf bis zu 138,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,95 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,25 EUR je Aktie.

