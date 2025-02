BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 115,97 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 115,97 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,97 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 114,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 20.860 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,17 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,94 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,41 Prozent gesteigert.

Am 10.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,231 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

