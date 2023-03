BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 10:18 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 128,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 530 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,07 USD. Mit einem Zuwachs von 32,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,08 USD am 23.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 9,51 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,50 USD.

Am 07.11.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 35,36 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

