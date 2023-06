BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:07 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 110,86 USD nach oben. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,74 USD zu. Mit einem Wert von 109,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 72.206 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2022 auf bis zu 188,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 70,48 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 9,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR gegenüber 14,24 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1.277,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.374,60 EUR umgesetzt worden.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 05.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

