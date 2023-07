BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,73 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 0,7 Prozent auf 109,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.027 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD. 72,23 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 100,81 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 8,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,29 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.277,00 EUR – das entspricht einem Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

AstraZeneca-Aktie knickt ein, BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie kaum verändert: Wegen mutmaßlichen Impfschadens kommt es zum Prozess in Rottweil gegen BioNTech