BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 98,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:10 Uhr 0,3 Prozent auf 98,26 EUR. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,42 EUR. Mit einem Wert von 98,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.510 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 89,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,29 USD an.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 14,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1.277,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 05.08.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,86 EUR je Aktie.

