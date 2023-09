BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 115,23 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 11:54 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 115,23 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 519 Aktien.

Am 16.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 64,01 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 17,11 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 167,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich

BioNTech-Aktie mit Gewinnen: EMA erteilt BioNTech und Pfizer Zulassung für neuen Omikron-Impfstoff

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen