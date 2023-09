BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 106,90 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 106,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.164 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,95 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2023 auf bis zu 86,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,71 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,29 USD an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,76 Prozent auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.200,00 EUR gelegen.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

