BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,70 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 92,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 91,62 EUR. Bei 92,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.956 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 177,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 91,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 132,43 USD angegeben.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Aktie aus.

