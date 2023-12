BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag massiv unter Druck

Aktie im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 93,38 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 93,38 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 577.493 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,38 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,00 USD am 24.10.2023. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 6,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,13 Prozent zurück. Hier wurden 895,30 EUR gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,19 EUR fest.

