BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 84,86 EUR.

Um 12:01 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 84,86 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 85,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,00 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.217 Stück gehandelt.

Bei 138,30 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 895,30 EUR – eine Minderung von 74,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,25 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran