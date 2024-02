BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 84,90 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 84,90 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 85,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.352 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 62,90 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,22 EUR am 24.10.2023. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 2,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,29 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,25 EUR je Aktie belaufen.

