BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Vormittag an

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 85,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 85,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 86,98 EUR. Mit einem Wert von 85,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.295 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,13 Prozent auf 895,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün

BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen