BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 92,60 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 92,60 USD. Bei 92,45 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.971 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 35,79 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2024 auf bis zu 85,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,33 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 85,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 203,61 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,594 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

