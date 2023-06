BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 106,95 EUR. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 107,45 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,35 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.099 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 185,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 73,82 Prozent zulegen. Am 11.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 16,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 79,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.374,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.277,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 5,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ fester: Verhandlung um Schmerzensgeld wegen mutmaßlichen Corona-Impfschadens verschoben

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefer: Nachfrage nach Biotech-Finanzierung nimmt ab

NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert

