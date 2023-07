BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 108,87 USD.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 108,87 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,68 USD. Bei 110,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.847 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,81 USD am 12.05.2023. Abschläge von 7,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 144,29 USD angegeben.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 79,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.374,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.277,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,79 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

