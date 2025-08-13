BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag in Rot

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 111,10 USD nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 111,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 110,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14.083 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 18,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,941 EUR je Aktie aus.

