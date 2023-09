BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 105,75 EUR bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im Tradegate-Handel kam die BioNTech (ADRs)-Aktie um 09:20 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 105,75 EUR. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,35 EUR zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,75 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.711 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 177,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 68,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 86,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 142,29 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 167,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.200,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich

BioNTech-Aktie mit Gewinnen: EMA erteilt BioNTech und Pfizer Zulassung für neuen Omikron-Impfstoff

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen