BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 103,03 USD ab.
Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 103,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 102,52 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.107 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 20,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 20,57 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,67 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,77 Mrd. USD – ein Plus von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,550 EUR ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
