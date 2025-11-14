DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.989 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Aktie im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen

14.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 103,20 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,05 EUR 0,60 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 103,20 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,52 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 208.102 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 20,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 135,67 USD.

Am 03.11.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,550 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie

BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
