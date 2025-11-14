BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 103,20 USD nach.

Um 20:05 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 103,20 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,52 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 208.102 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 20,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 135,67 USD.

Am 03.11.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,550 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

