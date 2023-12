BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag zu

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 11:57 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 97,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.261 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). 93,34 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

