BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 85,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 85,66 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 85,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 84,80 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.858 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,30 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2023. 61,45 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 2,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,13 Prozent auf 895,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet