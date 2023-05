BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:07 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 106,55 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 106,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 104,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 142.843 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,37 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,39 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 148,57 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR gegenüber 14,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.277,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.374,60 EUR umgesetzt worden waren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Shorts auflösen - Update BioNTech

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie nachbörslich kaum bewegt: BioNTech übertrifft im 1.Quartal Erwartungen

Ausblick: BioNTech (ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com