BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 100,83 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 100,83 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,83 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 100,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 74.867 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 88,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,72 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,43 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je Aktie aus.

