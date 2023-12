BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 102,70 USD.

Um 16:07 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 102,70 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,48 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 178.545 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 84,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Mit einem Kursverlust von 14,31 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,29 USD.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 20.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

