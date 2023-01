BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag Verlust reich

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 135,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 134,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 135,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.979 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 21,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 07.11.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,83 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

