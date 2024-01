BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 100,51 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 100,51 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 99,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,54 USD. Bisher wurden heute 264.180 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2023 auf bis zu 147,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

