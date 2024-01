BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 93,72 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 93,72 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 93,42 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 94,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.522 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2023 auf bis zu 138,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 32,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 83,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,20 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,29 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,22 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

