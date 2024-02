BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Freitagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,14 EUR ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 86,14 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 85,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.816 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 138,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 60,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 83,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,39 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,25 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

