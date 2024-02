BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 91,66 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 91,66 USD. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 91,55 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 37.610 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,68 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 37,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 88,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.461,20 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 20.03.2024 gerechnet. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet