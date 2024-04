BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag im Minus

TUI-Aktie zurück in Frankfurt: Was das für Anleger bedeutet - Signalwirkung für BioNTech, Linde und Birkenstock?

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren

Heute im Fokus

Morgan Stanley mit überraschend viel Gewinn. Bank of America mit Gewinnrückgang. Johnson & Johnson verzeichnet Milliardengewinn. UnitedHealth bestätigt Jahresziele trotz Hackerangriff. Evonik-Ergebnis über Erwartungen. Microsoft investiert Milliardenbetrag in emiratisches KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK in Bewertung auf. Beiersdorf hebt Umsatzprognose an.