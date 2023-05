BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag verlustreich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 106,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.280 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2022 auf bis zu 188,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,49 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 5,32 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.277,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,56 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

