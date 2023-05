BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag mit Einbußen

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 09:18 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 98,92 EUR ab. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,36 EUR. Bei 98,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.347 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. 87,93 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,24 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1.277,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,56 EUR je Aktie.

