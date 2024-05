BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Donnerstagnachmittag

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 92,00 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 92,00 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 91,82 USD. Bei 92,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 14.111 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 125,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 36,67 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2024 auf bis zu 85,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.05.2024 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 203,61 Mio. EUR, gegenüber 1,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 85,14 Prozent präsentiert.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 11.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,587 EUR je Aktie ausweisen dürften.

