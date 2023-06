BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:00 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 113,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 188,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. 66,74 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 11,06 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,29 USD an.

Am 08.05.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1.277,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 05.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 1,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

