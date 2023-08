BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,86 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,86 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 105,91 USD. Bei 104,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.008 Stück gehandelt.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2023 bei 95,51 USD. Mit Abgaben von 9,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 141,86 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2023 aus.

