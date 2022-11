BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 155,75 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 155,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.020 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 29.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Mit einem Kursverlust von 39,94 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 213,29 USD.

Am 07.11.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR im Vergleich zu 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,79 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

