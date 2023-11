BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,62 EUR ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 0,4 Prozent auf 92,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 92,04 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 93,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.837 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 177,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,22 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 132,43 USD angegeben.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 74,13 Prozent verringert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

