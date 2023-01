BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 133,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 133,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 132,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,15 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.180 Stück gehandelt.

Am 08.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 28,60 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.461,20 EUR, gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,14 Prozent präsentiert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,83 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com