BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 91,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 91,02 EUR abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,76 EUR ab. Mit einem Wert von 91,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.383 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 51,94 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 9,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag