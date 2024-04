BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,48 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 86,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 86,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.178 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 45,40 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,27 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 1,40 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,00 USD an.

Am 20.03.2024 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.479,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 65,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.278,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 12.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,893 EUR ausweisen wird.

