BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 97,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 98,98 EUR. Bei 97,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 15.336 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 185,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 90,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,60 EUR am 11.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 6,17 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 148,57 USD.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 vorlegen. Am 05.08.2024 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,56 EUR fest.

