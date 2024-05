BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 92,10 USD nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 92,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,10 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,80 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.561 Stück gehandelt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 36,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,27 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,42 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 203,61 Mio. EUR, gegenüber 1,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 85,14 Prozent präsentiert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,587 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

