BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,43 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 87,43 USD. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 87,60 USD zu. Bei 86,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.667 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 43,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (78,04 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 98,40 USD angegeben.

Am 06.05.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 85,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,37 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -1,682 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach